KUVVETLİ SAĞANAKLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR!

Gündüzler ise Türkiye genelinde güneş yüzünü gösterecek, son zamanların en güneşli haftasını geçireceğiz ta ki perşembeye kadar (Kıyı Ege için çarşamba günü de bulutlu ve yağmurlu geçebilir). Perşembe Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisine girerken başta Antalya olmak üzere kuvvetli sağanaklar hayatı olumsuz etkileyebilir.

Hafta sonu yaklaşırken yeni bir fırtınalı ve yağışlı sistem Ege ve Akdeniz kıyılarından Türkiye'ye sokulacak. Antalya ve Muğla kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlarla başlayan dönemde cuma ve cumartesi İç ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görebileceğiz.