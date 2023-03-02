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Bursa'daki 3 gün arayla 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı! İstanbul'da yakalanmıştı

Bursa'da Ahmet Burak D., aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasp etti. Geçen salı günü İstanbul'da yakalanmasının ardından Bursa'ya getirilen zanlı, cinayetlerinin sebebini itiraf etti

Giriş: 02.03.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
3 gün arayla 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı
İHA

Bursa'da, eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün'e ait mavi renkli otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.

BURSA POLİSİ İSTANBUL POLİSİ İLE İRTİBATA GEÇTİ

Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, 28 Şubat Salı günü Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu.

BAGAJDAN CANSIZ BEDEN ÇIKTI

Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün'ün cansız bedenini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu.

CİNAYETLERİN SEBEBİNİ ANLATTI

Murat Kutlu ve Serdar Erg&uuml;n
Murat Kutlu ve Serdar Ergün

Oda arkadaşı Murat Kutlu'yu ve köpeğini ise 3 gün önce öldürdüğünü söyleyen zanlı Ahmet Burak D. emniyette verdiği ifadesinde, Serdar Ergün'ün çalıştığı eczaneye borcu olduğunu ve Ergün'ün parayı istedikten sonra küfür etmesiyle birlikte öldürdüğünü, oda arkadaşı Murat Kutlu'yu ise evde otururken küfür ettiği için öldürdüğünü anlattı.

Zanlı Ahmet Burak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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