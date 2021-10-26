3 çocuk annesi koronaya yenildi

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Dilek Yavuz (41), bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerinde yeni tip koronavirüse yakalandığı belirlenen Yavuz, hastanede tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Dilek Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi, Değirmendere'de toprağa verilecek.

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