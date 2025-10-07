3 çocuğunu bıçakla rehin aldı!
Olay, Aksaray'da meydana geldi. Çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin evine giden baba, 3 çocuğuna da talihsiz kadına da kabus yaşattı. Önce zavallı kadını darp eden saldırgan, sonra çocuklarını bıçakla rehin aldı.
Giriş: 07.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:20
Olay, Aksaray’da meydana geldi.
Çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin evine giden baba, 3 çocuğuna da talihsiz kadına da kabus yaşattı.
Önce zavallı kadını darp eden saldırgan, sonra çocuklarını bıçakla rehin aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ