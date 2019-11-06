Suçu birbirlerinin üzerine attılar

06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.
Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.
ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI
Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Geçen pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı.
Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı.
Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi. Çift ile 4 akrabaları polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edilen ve yanlarında çocukları da olan çiftin, 8 çocukları olduğu öne sürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!