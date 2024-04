3. CI Bloom yeni ve dolu programıyla seyirciyle buluşacak

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı'nın üçüncü edisyonu '24 Nisan Ön İzleme', 25 - 28 Nisan genel ziyaret tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda seyirciyle buluşacak

İstanbul'a baharı getiren sanat fuarı CI Bloom, bu yıl üçüncü edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda gerçekleşecek olan fuarda, 24 çağdaş sanat galerisi, 5 kurum ve inisiyatifin 267 sanatçının 568 eseri sergilenecek.

Art On Istanbul, İstanbul; Belm’art Space, Ankara Bozlu Art Project, İstanbul; brieflyart, İstanbul; BüroSarıgedik, İstanbul; C.A.M. Galeri,İstanbul; den art, Antalya; DifoArt, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Galeri Bosfor, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, Ankara; Muse Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Simbart Projects, İstanbul; Taksim Sanat, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman , İstanbul, Berlin, Miami; 10_12 Gallery, İstanbul

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli: CI Bloom, Türkiye’deki çağdaş sanat sahnesine dinamizm kazandıran ve uluslararası alanda yeni bir soluk getiren Contemporary Istanbul’un genç fuarı olarak sanat dünyasında yerini aldı. CI Bloom, yaratıcı İstanbul ve özgür İstanbul vizyonuyla uyumlu bir şekilde, Türkiye’nin her köşesine ulaşmayı ve kültür - sanatın yeni oyuncularını uluslararası koleksiyonerlerle ve sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Uluslararası alanda İstanbul’un görünürlüğünü artırmak ve Türkiye’nin çağdaş sanat ortamını geliştirmek için kültürel diplomasiye önem veren CI Bloom, yurtiçi ve yurt dışı etkinliklerle bu misyonla hareket ediyor. CI Bloom’un üçüncü yılında, galeriler, sanatçılar ve iş birliği yaptığımız partnerlerimiz ile birlikte büyük bir sevinç ile yeniden LK Rumeli Salonları’ndayız. Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunan yeni galerilerin artışı ve Anadolu’da ortaya çıkan genç galeriler ve inisiyatifler, CI Bloom’un önemli bir rol oynayarak platform olmanın coşkusunu yaşıyoruz. Türkiye’deki çağdaşsanatın canlı ve yenilikçi dünyasını öne çıkarmak ve uluslararası bir buluşma noktası olmak amacıyla sizleri CI Bloom’da buluşmaya davet ediyorum. Türk çağdaş sanatının en güncel ve yenilikçi çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan 3. CI Bloom’da, birlikte baharın coşkusunu kutlamak için sizi bekliyoruz.

Türkiye’deki çağdaş sanat, mimari ve gastronomi odaklı CI Bloom basın turunnda bu yıl Wallpaper, The Art Newspaper Rusya, The National, Infobae, L’officiel Spain, Conde Nast Traveller, Architecture Digest, La Nacion, Tribe Photo Mag, Widewalls yayınlarının gazetecileri katılıyor.

Türkiye’nin ilk yaratıcı dijital medya kolektifi DECOL’ün kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Ahmet Said Kaplan, insan-bilgisayar etkileşiminin yenilikçi yollarını ve olanaklarını arıyor. Living Things, geleneksel yaşam ve suni yapılar gibi kavramlara odaklanarak organik ve inorganik âlemler arasındaki karmaşık etkileşimi inceliyor. Her bir yerleştirme, teknolojinin doğal dünyanın unsurlarını nasıl taklit edebileceğini, geliştirebileceğini ve onlarla nasıl etkileşime girebileceğini gösteriyor. Etkileşime girilen yapılar; evrimleşen, uyum sağlayan dinamik ve duyarlı “şeyler”dir. Bu alanda üç büyük interaktif enstalasyon Lumin, Floating Matter ve Mirora Unfold’u sanatseverler deneyimleme şansı bulacak.

CI Bloom 3. Edisyonu, medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan’ın DECOL işbirliğiyle Living Things (Canlı Şeyler) sergisine ev sahipliği yapacak ve izleyicilere “canlılar” kavramını farklı ve etkileyici bir biçimde deneyimleme fırsatı sunacak.

Universal Everything Stüdyosu’nun 1000 Hands isimli eseri ilk kez Türkiye’de Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı BMW, CI Bloom’un üçüncü yılında Borusan Contemporary iş birliğiyle Universal Everything Stüdyosu’nun 1000 Hands isimli projesi eşliğinde Yeni BMW X2’yi sergiliyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen sanatçı stüdyolarından Universal Everything’in 1000 Hands Projesi, bir mobil uygulama aracılığıyla interaktif biçimde üretilmiş çizimlerden oluşuyor. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan eserde, göz alıcı şekiller fon müziğinin yükselen ve alçalan tonuna bağlı olarak sürekli deviniyor.

BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker, "Geçtiğimiz aylarda satışına başladığımız, her kesimden tüketicinin dikkatini çeken iddialı tasarımı ve sahip olduğu güncel teknolojileriyle öne çıkan modelimiz Yeni BMW X2'yi Türkiye'nin en önemli çağdaş sanat fuarlarından CI Bloom'da sergilediğimiz için çok heyecanlıyız. BMW'nin sanat dünyasına olan katkısına Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak ilham kaynağı olmak bizim için çok kıymetli. CI Bloom boyunca, Yeni BMW X2 ve modelle özdeş bir tasarım anlayışıyla sunularak otomobili de içine alan 1000 Hands Projesi’ni, sanat ile otomobili ilişkilendirerek somutlaştır maktan gurur duyuyoruz" dedi.

Geleneksel ve ticari sanat arasındaki sınırı bulanıklaştıran Fairey, baskı, duvar resimleri, çıkartmalar ve posterler aracılığıyla eleştirilerini ve düşüncelerini çalışmalarına yansıtıyor. Fairey, "Sanatın her zaman dekoratif veya rahatlatıcı olması amaçlanmamıştır, aslında rahatsız edici konuşmalar yaratabilir ve rahatsız edici duyguları harekete geçirebilir" diyor.

House of Brothers Lounge, Pernod Ricard Türkiye’nin host partnerliğinde genç sanatçı Lal Batman’ın mekana özel enstalasyonu 3. CI Bloom’da

House of Brothers Lounge, multidisipliner sanatçı Lal Batman’ın video art, dijital manipülasyon, heykel ve yağlı boya üretimlerini dijital ve plastik araçları kullanarak harmanladığı yeni mekânsal enstalasyonu “Blended Valley” adlı eseri ile sanatseverler buluşacak.

partnerliğinde Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın solo sergisi Mythologiques ile 60. Uluslararası Venedik Bienali sergisine paralel olarak Venedik’te gerçekleşecek. İsviçreli küratör Christoph Doswald tarafından kürate edilen sergi 20 Nisan - 24 Kasım 2024 tarihleri arasında 6 ay boyunca Magazzino No. 41, Marina Militare, Arsenale di Venezia'da sanatseverler ile buluşuyor.

Mythologiques, Venedik'in kültürel, ekonomik ve sosyal enerjileriyle etkileşime girer. Sergi, sekiz büyük ölçekli resimden oluşmakla birlikte, altı 'yan sunak'ı içerir ve kültürel karmaşıklık ve küresel tasarım etkileri üzerine canlı bir anlatı oluşturan "You One Me Erase" adlı anıtsal bir eserle sona erer.

Contemporary Istanbul tarafından organize edilen CI Bloom; Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW ve LG OLED partnerliğinde, Türk Hava Yolları, Miles & Smiles işbirliğinde düzenliyor. Partnerlerimizden Pernod Ricard Turkiye host partnerliğinde gerçekleşiyor.