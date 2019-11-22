ANDRE AYEW - SWANSEA

Fenerbahçe'nin geçen sezonki bir diğer pişmanlığı... Slimani kadar olmasa da o da Fenerbahçe'deki görüntüsünden çok daha iyi seviyede. 14 maçta oynarken 4 gol ve 3 asiste imza attı. Takımıyla Premier Lig'e yükselmek için mücadele veriyor.