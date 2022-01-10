Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından sıcak bir gelişme yaşandı ve teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı ile 3 büyükler tarihte ilk kez aynı anda hocasız kaldı. Trabzonspor'un 49 puanla açık ara önde olduğu ligde, Fenerbahçe 1 maçı eksik 32 puanla 4. sırada, Beşiktaş 29 puanla 9. sırada, Galatasaray ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK AYRILIK SERGEN YALÇIN'DAN GELDİ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon elde ettiği çifte kupalı şampiyonluğun ardından yeni sezona büyük transferlerle ve büyük umutlarla Beşiktaş, iyi başlasa da Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla bir anda kabusu yaşadı.

Dortmund maçıyla birlikte art arda yaşanan sakatlıklarla sarsılan siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde art arda yenilgiler alırken sadece 3 gol atıp 19 gol yedi ve sıfır çekti. 16 resmi maçta sadece 3 kez kazanabildiği bir periyoda giren Kartal'da 7 Aralık'ta oynanan ve 5-0 kaybedilen Dortmund maçının ardından ise Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DE 2. VITOR PEREIRA DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe'ye "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak" için 2. kez gelen Vitor Pereira dönemi de aslında çok iyi başladı. Hazırlık maçlarını yenilgisiz geçen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi elemeleri ile lige de iyi bir giriş yaptı.

Helsinki'yi eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, ligde de ilk 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak lider oldu. Ancak 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından büyük bir çöküş başladı. Sonraki oynanan 9 lig maçında sadece 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 4 yenilgi ve 3 de beraberlik alarak zirvenin uzağında kaldı. Avrupa Ligi'nde de 3. olup Konferans Ligi'ne kalan Fenerbahçe'de 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

4. TERİM DÖNEMİ, YAPILANMA PROJESİ TAMAMLANMADAN BİTTİ

Galatasaray'daki 4. dönemine 2017-18 sezonunun devre arasında başlayan Terim, ilk 2 sezonu şampiyon tamamlarken müzeye Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da getirdi. 2019-2020 sezonunu büyük transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'nden 2 puan alıp elenen ve ligi de 6. bitiren Terim, geçen sezonu ise Beşiktaş'ın gol averajıyla gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

Bu sezona yeniden yapılanma hamlesiyle kadrosuna genç isimleri katarak başlayan Terim'li Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye karşı 5-1 ve 2-1'lik yenilgilerle veda ederken Avrupa Ligi'nde ise iyi bir performans gösterdi. Elemeleri geçip grubunu yenilgisiz lider bitiren sarı-kırmızılılar ligde ise tam tersi bir performans gösterdi. Son 9 haftada sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray, 27 puanla 12. sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1. Lig ekibi Denizlispor'a kaybederek büyük şok yaşadı.

Kötü gidişin ardından Terim'le yollar ayrılırken 3 büyükler de tarihte ilk kez aynı anda hocasız kaldı.