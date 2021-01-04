3 boyutlu 'kadrolu eşek' uçurtmaları, Mardin semalarında

Mardinli Zahit Mungan'ın uçurtmaya olan tutkusu, onu Güney Afrika, Malezya, Tayland, Hindistan ve Ukrayna gibi 26 farklı ülkeye sürükledi.
DHA'nın haberine göre çocukluk yıllarında uçurtmaya ilgi duyan Mungan, 4 kez Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali'ne de öncülük etti. Yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Mungan bu kez de kentin sembolü haline gelen ve dar olması nedeniyle araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işinde kullanılan belediyenin kadrolu eşeklerinin uçurtmasını yaptı. 2 aylık çalışma sonucunda Mungan, 3 boyutlu eşek ve sıpa uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu. Havada kentin sembolü eşek ve sıpa uçurtmasını görenler cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti.
'EŞEKLER, MARDİN'İN KÜLTÜRÜ VE PARÇASI'
Mardin'in tarihi bir kent olması, sokakların dar ve coğrafik konumu nedeniyle de çokça merdiven bulunduğuna dikkat çeken Mungan, "Araçların giremediği o dar sokaklarda bütün yükümüzü eşekler taşıyor. Bu eşekler artık Mardin'in bir kültürü, bir parçası. Bu nedenle ben de eşeklerden 3 boyutlu uçurtma yapıp sıpasıyla birlikte uçurdum. Bizim kültürlerimizden biridir eşekler. O yüzden eşek uçurtması yapmaya karar verdim. 8 metre büyüklüğünde büyük bir eşek yaptım. Oldukça da ilgi topladı. Sıpasını da yaptım ve aynı zamanda ikisini de uçuruyorum. Oldukça sevilen bir eşek karakter uçurtması oldu. Bu şekilde uçurtmalarımı tanıtmaya devam edeceğim. Bu uçurtmaları yapmak 2 ayımı aldı. Çünkü parçaları tek tek kesip, dikip, 3 boyutlu yaparak uçuruyorum" diye konuştu.
Uçurtmayı ilgiyle izlediğini dile getiren Murat Candan da Mardin'in eşeklerinin meşhur olduğunu belirterek, onlara gösterdiği vefadan dolayı Zahit Mungan'ı tebrik etti.
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