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        Haberler Yaşam Erzincan'da 3 bin 549 rakımda buz pateni - Öne çıkan haberler

        3 bin 549 rakımlı Keşiş Dağı'ndaki gölette buz pateni

        Erzincan'da kros motoru ile 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'na giden kayak antrenörü Canser Atila, buz tutan gölette buz pateni yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:51
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          Erzincan'da kros motoru ile 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'na giden Canser Atila, buz tutan gölette buz pateni yaptı

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          Kayak antrenörü Canser Atila'nın buz pateni yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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          Erzincan'da 1 günde dört mevsimin yaşandığını belirten Canser Atila, "Arkadaşlar ile Keşiş Dağları'nın eteğindeki Yedi Göller mevkisine geldik. Havaların sıfırın altına düşmesi ile gölün yüzeyi, 15-20 santimetre buzla kaplanıyor. Bunu fırsata çevirerek, buz patenlerimizi alıp, kros motorlar ile zorlu yolları aşarak, buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz üzerinde çok eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan, coğrafi bakımdan dört mevsimi aynı anda yaşatıyor" dedi.

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