Erzincan'da 1 günde dört mevsimin yaşandığını belirten Canser Atila, "Arkadaşlar ile Keşiş Dağları'nın eteğindeki Yedi Göller mevkisine geldik. Havaların sıfırın altına düşmesi ile gölün yüzeyi, 15-20 santimetre buzla kaplanıyor. Bunu fırsata çevirerek, buz patenlerimizi alıp, kros motorlar ile zorlu yolları aşarak, buraya geldik. Geldiğimize de değdi. Buz üzerinde çok eğlenceli vakit geçirdik. Erzincan, coğrafi bakımdan dört mevsimi aynı anda yaşatıyor" dedi.