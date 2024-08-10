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        3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri, 6. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı. Rafting, kano, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:33
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          Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

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          Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

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          Hakkari Valiliği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festivale katılan doğaseverler, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde buluştu.

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          Rafting, kano, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

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          Festivale katılan Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Hakkari'nin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

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          Festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tanık, şunları kaydetti: "Kardeşliğin pekiştiğini Cilo Dağları'nda Kızılay olarak biz de yerimizi aldık. Birliğin ve beraberliğin simgesi olan bu etkinlikte ikramlarımız olacak. Anlamlı festival. Bu görüntülere ve bu güzelliklere ihtiyacımız vardı. Türkiye'nin her yerinden festivale akın eden vatandaşlarımız var. Yurt dışından gelen turistlerimiz de bulunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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          Festival için Irak'tan gelen Temer Doski, "Buranın doğası çok güzel. Festival çok renkli, bu da bizi mutlu etti. Sınır köyde kalıyoruz ve bu coğrafyayı biliyoruz. Burada göl var, karlar erimemiş. Festivalin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafından buraya insanlar geliyor" diye konuştu.

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          Festival, çeşitli gösteri ve konserlerle devam edecek.

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