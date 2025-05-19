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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ayda 3 kez! Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı! | Son dakika haberleri

        3 ayda 3 kez! Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!

        İstanbul Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi, tetikçi tutup karısının kuyumcu dükkanını 3 ayda 3 kez kurşunlattı. Saldırganların dehşet anlarını kaydettiği de belirlenirken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:05
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        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
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        Kağıthane'de kuyumculuk yapan kadının iş yeri, 3 ayda 3 kez maskeli saldırganlar tarafından otomatik silahla kurşunlandı.

        DHA'nın haberine göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren 8 şüpheli yakalandı.

        DÜZENLEDİKLERİ SALDIRIYI KAYDETTİLER

        Saldırının kadının boşanma aşamasında olduğu eşinin tuttuğu tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırı anını cep telefonuna kaydettiği anlar da ortaya çıktı.

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        Olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli 2 şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi. Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

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        3 SALDIRIYI DÜZENLEYEN 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.’nin evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, olayda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ele geçirilenlerle emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve poliste toplamda 11 suç olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TETİKÇİ TUTUP EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI

        Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 2 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin saldırı anlarını cep telefonuna kaydettirdiği de ortaya çıktı.

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