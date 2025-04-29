29 Nisan ne günü? 29 Nisan'da ne oldu?
"29 Nisan ne günü?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 29 Nisan Dünya Dilek Günü (World Wish Day) nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte 29 Nisan'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
- 1
Tarih boyunca 29 Nisan, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 29 Nisan’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...
- 2
DÜNYA DİLEK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Dilek Günü’nün kökeni, 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chris Greicius adlı 7 yaşındaki bir çocuğun hikâyesine dayanır. Chris, lösemi hastasıydı ve en büyük dileği polis olmaktı. Onun bu dileğini gerçekleştirmek için Arizona’daki bir grup polis memuru harekete geçti. Chris'e özel bir polis üniforması yapıldı, bir günlük polislik deneyimi yaşatıldı ve bu olaydan çok etkilenen gönüllüler Make-A-Wish Foundation adlı organizasyonu kurdu.
Bu kuruluş, ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmeye başladı. 29 Nisan 1980 tarihi, Chris'in dileğinin gerçekleştiği zaman olduğu için, her yıl bu gün Dünya Dilek Günü olarak kutlanıyor. Bu gün, sadece dilek tutmayı değil, aynı zamanda başkalarının dileklerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı da teşvik ediyor.
- 3
29 NİSAN'DA YAŞANANLAR
1091 - Peçenekler ile Bizans İmparatorluğu arasında Levounion Muharebesi gerçekleşti.
1903 - Alberta, Kanada'da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü.
1916 - Kut'ül Ammare Kuşatmasında, Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı.
1920 - TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı.
1939 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak, 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.
1939 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan von Papen güven mektubunu sundu.
1945 - İtalya'daki Alman birlikleri teslim oldu.
1945 - Adolf Hitler, Eva Braun ile Berlin'de evlendi ve Amiral Karl Dönitz'i veliahtı tayin etti.
1945 - Sovyet tankları Berlin'e girdi.
1945 - Dachau Toplama Kampında tutulanlar, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.
1949 - Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertegin'in yargılanmasına başlandı.
1951 - Helsinki'de serbest stil kategorisinde ilk defa düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türk Millî Takımı kazandı.
1955 - Güney Vietnam'da iç savaş başladı.
1968 - Hair Müzikali, Broadway'de perdelerini açtı.
-
- 4
1991 - Bangladeş'te meydana gelen kasırga, en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.
1992 - Los Angeles'ta çıkan halk ayaklanmasında, üç gün içinde 54 kişi öldü ve yüzlerce bina tahrip edildi.
2004 - Oldsmobile, son otomobilini üretti. Şirket, tam 107 yıldır otomobil üretimi yapıyordu.
2005 - Suriye, 29 yıl süren işgalin ardından Lübnan'dan tamamen çekildi.
2007 - İstanbul'da Çağlayan Mitingi düzenlendi.
2011 - Birleşik Krallık'ta Galler Prensi William, Kate Middleton ile evlendi.