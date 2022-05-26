29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

29 Mayıs'a kısa bir süre kalırken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan soruların başında "29 Mayıs resmi tatil mi, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" gibi sorular yer aldı. 29 Mayıs İstanbul'un fethi yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, fethin 569. yıl dönümünü için hazırlıklar başladı. Peki 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

29 MAYIS TATİL Mİ, 29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar kapalı olacak. 30 Mayıs Pazartesi günü ise tüm kamu kurum ve kuruluşlar kendi çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.