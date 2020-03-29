Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakşka corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 9,217 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 131 olarak kayıtlara geçti. İşte 29 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU 29 MART 2020

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ? Sağlık Bakanlığı güncel verilerlene göre açıklanan rakamlar şu şekilde...

HABERTÜRK CORONA VİRÜS TABLOSU

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA GELİŞMELERİ