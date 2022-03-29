Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 29 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 29 MART

29 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.03.29 08:31:18 39.7278 41.3817 7.5 -.- 2.0 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.03.29 06:10:34 39.8862 41.5733 9.0 -.- 1.8 -.- TASAGIL-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.03.29 05:09:15 39.4677 27.8297 7.4 -.- 1.8 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.03.29 04:15:53 39.5607 28.8833 3.4 -.- 1.2 -.- DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.03.29 04:12:37 40.3427 27.2752 14.9 -.- 1.3 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.03.29 03:37:28 40.8768 31.6902 5.2 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.03.29 02:19:32 40.0343 39.0032 4.6 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2022.03.29 00:46:35 37.8887 29.8290 9.3 -.- 1.1 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.03.29 00:11:52 37.9362 27.6178 5.4 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel