Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?

        29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken noterler çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim, bilindiği gibi 1,5 gün resmi tatil kapsamındadır. Resmi tatillerde ise kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken bazı özel şirketler çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda 29 Ekim Çarşamba günü noterlerin açık mı, kapalı mı olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, "29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 23:26 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102. yılında yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde araç ve konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunmayı düşünenler, 29 Ekim günü noterlerin çalışma durumunu mercek altına aldı. Peki, "29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

        • 2

          29 EKİM NOTERLER KAPALI MI OLACAK?

          29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı noterler kapalı olacak.

        • 3

          2026 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ

          1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

          23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

          19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

          30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

          29 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

          29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa