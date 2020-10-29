29 Ekim Milli Piyango sonuçları saay 15.30'da açıklandı. Amorti rakamları 0 ve 6 oldu. Oyunseverler Milli Piyango sonuçlarına Milli Piyango İdaresinin resmi internet adresinden ulaşabiliyor. Milli Piyango çekilişinde bu hafta 6.000.000 TL kazanan numara 167895 oldu. 100.000 TL kazanan numara ise 027056 oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango kazanan tüm biletlerin listesi haberimizde...

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI