29 Ekim Hangi Burç? 29 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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29 Ekim günü doğanlar hangi burcun etkisi altında, hangi elemente ait ve hangi gezegenin yönetiminde olduğu ile ilgili derin bir araştırma yapıyor. Karşılarına güçlü iki gezegenin yönetiminde güçlü bir burç çıkar. Bu burcun etkisiyle 29 Ekim’de dünyaya gelen bir kişi azimli, tutkulu ve lider bir ruha sahip olur. İşte biz de bu yazımızda 29 Ekim hangi burç, bu burcun kadın ve erkek bireylerdeki etkileri ve 29 Ekim ile ilgili genel bilgiler paylaşacağız.

29 Ekim Hangi Burç?

29 Ekim burcu ne sorusuna su elementinin en güçlü üyesi akrep burcu yanıtını verebiliriz. Akrep burcu Mars ve Plüton tarafından yönetilir. Sabit bir burç olan akrep için yenilenme ve dönüşüm sözcükleri anahtar kelimelerdir. Kişinin yaşamının belli yönlerini belirleyen bir de yükselen burcu vardır. Bu noktada akıllara 29 Ekim yükseleni nedir sorusu gelmektedir. Bu soruyu yanıtlayabilmek için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ihtiyaç vardır. Yükselen burç daha çok kişinin kendini dışa nasıl yansıttığı ya da bir diğer ifadeyle kişinin başkaları tarafından algılanma biçimiyle ilgilenir.

29 Ekim Burcu Özellikleri 29 Ekimli doğan bir kişinin akrep etkisinde olduğundan yukarıda söz ettik. Akrep bireyleri yaşamlarında planlı ve kararlı hareket etmeyi sever. Onlar hedef belirler ve o hedefleri uygulamak için ne gerekiyorsa yaparlar. Akrep bireyleri tutku ve cesaret gerektiren her işte vardır. Elbette bu genel özellikler kadın ve erkek bireylerde aynı yansımalar göstermez. Çünkü bilindiği üzere yükselen etkisi vardır. Şimdi 29 Ekim burcu kadını özelliklerine bir bakalım: Akrep kadını gizemli ve derindir. O duygularını kolay kolay açmaz.

Akrep kadını için tutku birçok şeyin dinamiğidir. O yaptığı işi tutkuyla yapmak ister.

Bir akrep kadını kendi parasını kazanmak ister. O birikim yapmayı sever.

Akrep kadını için azimli olmak çalışmanın başarıya dönüşmesindeki süreçtir. Bu yüzden akrep kadınları başladıkları işi mutlaka bitirirler.

Akrep kadını ne istediğini iyi bilir. Örneğin bir ilişkide sadakat ve bağlılık ister.

Analitik bir zekaya sahip akrep karmaşık problemleri kolalıkla çözebilir. Şimdi 29 Ekim burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:

Akrep erkeği sevdiklerine karşı koruyucu bir tutum gösterir. Bu sahiplenme duygusu zaman zaman kıskançlık krizlerine neden olabilmektedir.

Akrep erkeği güvenilir doğasıyla öne çıkar.

Akrep erkeği sezgisel ve derinlikli yapısıyla karşı tarafı etkiler. Onlar sezgileri konusunda çok güvenilirdir.

Akrep erkeği yaşamın kendisine getirdiği zorluklar karşısında paniğe kapılmaz. Gerçekçi çözümler üreterek zorlukların üstesinden gelir.

Akrep erkeği tutkulu ve romantiktir. Sevdiği kadını mutlu etmek için kendini geri plana atabilir.

Akrep erkeği iş dünyasının yönetici ve lider ruhlu kişileridir. 29 Ekim Burcu Yorumu 29 Ekim doğumlu akrepler bu burcun tüm özelliğini üzerlerinde taşır. Onlar azim ve tutkuyla başarıyı yakalayacaklardır. Disiplinli ve çalışkan akrepler ne istediğini iyi bildikleri için planlarını hep bu doğrultuda gerçekleştirir. 29 Ekim doğumlu akrepler özel yaşamlarında bağlılık olduğu sürece uzun ilişkiler yaşarlar. 29 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular 29 Ekim’de doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları: Muzaffer İzgü

Müjdat Gezen

Necmettin Erbakan

Mustafa Koç

Ayla Algan

Mehmet Haberal 29 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

29 Ekim’de doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şunlardır: Rebeca Matte Bello

Andrej Bagar

Carl Djerassi

Bob Ross

Rufus Sewell

Kate Jackson

Gabrielle Union

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