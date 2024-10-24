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        Haberler Bilgi Ekonomi 29 Ekim'de emekli ikramiyesi var mı? 2024 Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi?

        2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmişti. Şimdi gözler, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na döndü. Pek, bu sene de emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 08:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:12
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          Emekliler, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Bu yıl ikramiye verilecek mi?" sorusunu araştırıyor. Geçen sene, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmişti. Peki, bu yılki 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte, detaylar...

        • 2

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

          Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.

          Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

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