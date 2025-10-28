Habertürk
        Haberler Bilgi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2025: 102. yıla özel Atatürklü, Bayraklı, Uzun, Kısa, Anlamlı, Duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

        102. yıla özel, en güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

        Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, 29 Ekim coşkusu şiirlerle taçlanıyor. Atatürk sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve milli birliği dizelere taşıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, öğretmenler ve şiir severler tarafından büyük ilgi görüyor. Bayrak, vatan ve özgürlük temalarıyla yazılan bu özel şiirler; okul törenlerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok alanda duygulara tercüman oluyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 23:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:46
        • 1

          Cumhuriyet Bayramı ile birlikte, 29 Ekim’e özel şiir arayışı yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek törenlerde öğrenciler, anlamlı ve duygulu 29 Ekim şiirleriyle Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacak. Atatürk’ün mirasını ve Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan kısa, uzun, 2-3-4 kıtalık şiirler; milli duyguları canlandırırken bağımsızlık ruhunu da bir kez daha hatırlatacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir seçenekleri...

        • 2

          29 EKİM

          En güzel günümüzdür,

          Demokrasi ürünüdür,

          Atatürk'ün eseridir,

          Yirmi Dokuz Ekimler.

          Vatandaşın hür sesi,

          Vatanımın neşesi,

          Kucaklıyor herkesi,

          Yirmi Dokuz Ekimler.

          Cumhuriyet kuruldu,

          Türk'ün sesi duyuldu,

          Törenlerle kutlandı,

          Yirmi Dokuz Ekimler.

          Fethi BOLAYIR

        • 3

          CUMHURİYET

          Gönül verdik,

          Sana erdik.

          Ey hürriyet, Cumhuriyet.

          Herkes sever,

          Seni över.

          Ey hürriyet, Cumhuriyet.

          Canımızdasın, Kanımızdasın.

          Ey hürriyet, Cumhuriyet.

          B. Kemal ÇAĞLAR

        • 4

          AKDENİZ’E DOĞRU

          EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

          ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

          Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

          YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

          “Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

          Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

          Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

          Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

          Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

          Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

          Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

          Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

          Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

          Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

          Ömer Bedrettin UŞAKLI

        • 5

          CUMHURİYET BAYRAMI

          Gündüz herkes neşeli,

          Şenlik olur akşamı.

          Bayramların güzeli,

          Cumhuriyet Bayramı.

          Her bayramla bir tutmam,

          Bu bayram, büyük bayram.

          Yurtta üç gece, üç gün,

          Eğlence var, şenlik var.

          Işıklar yanar bütün

          Dalgalanır bayraklar.

          Her bayramla bir tutmam,

          Bu bayram, büyük bayram

          Necdet Rüştü EFE

        • 6

          CUMHURİYET

          Tarifin fazilettir,

          Başkası eziyettir.

          Tek hâkimin millettir,

          Cumhuriyet çok yaşa.

          Koruyacak millettir,

          Yaşaman bir servettir,

          Türk olmak bir şereftir,

          Cumhuriyet çok yaşa.

          Çarpan tek bir yürektir,

          Hür yaşamak gerekir,

          Anmak büyük şereftir,

          Cumhuriyet çok yaşa.

          Karanlıklar yok ettin,

          Dünyaya sevgi ektin,

          Sen bulunmaz nimettin,

          Cumhuriyet çok yaşa.

          HÜSEYİN KARADENİZ

        • 7

          CUMHURİYET

          Cumhuriyet kalbimde

          Sönmeyen bir ateştir

          Vatanımın ufkunda

          Parlayan bir güneştir.

          Ata’ nın armağanı

          Yüce Cumhuriyeti

          Korumak ödevimdir

          Bu kutsal emaneti.

          V. ÖTÜKEN

        • 8

          ATATÜRK’ÜN İZİNDE

          Cumhuriyetle gelen,

          Günlerle güldük

          Atatürk’ün izinde,

          Mutluluğa yürüdük

          Cumhuriyeti seven,

          Her Türk’ü övdük

          Atatürk’ün izinde,

          Bir çığ gibi büyüdük

          BİRKAN SOYLU

        • 9

          CUMHURİYET

          Yirmi Dokuz Ekimde,

          Cumhuriyet kuruldu

          Ulus özgür sesini,

          Tüm dünyaya duyurdu.

          Cumhuriyet bizlere

          Armağandır Ata’dan

          Egemenlik sesleri

          Yükseldi Ankara’dan.

          Al bayrağım göklerde,

          Övünçle dalgalanır.

          Cumhuriyet Bayramı,

          Hep kıvançla kutlanır.

          Hülya ÖNEL

        • 10

          29 EKİM

          Bizle başlar asalet

          içimizde hürriyet

          Vatanımız Türkiye

          Yaşasın Cumhuriyet

          Çünkü Atamız kurdu

          Yoktan var etti yurdu

          Düşmanları korkudan

          Terk eyledi hududu

          Cumhuriyet Atamızın

          Kurduğu eseridir

          Layık olan yaşasın

          Sonsuzluk güneşidir

          Seyit Aybek

