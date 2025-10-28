102. yıla özel, en güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, 29 Ekim coşkusu şiirlerle taçlanıyor. Atatürk sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve milli birliği dizelere taşıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, öğretmenler ve şiir severler tarafından büyük ilgi görüyor. Bayrak, vatan ve özgürlük temalarıyla yazılan bu özel şiirler; okul törenlerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok alanda duygulara tercüman oluyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...
Cumhuriyet Bayramı ile birlikte, 29 Ekim’e özel şiir arayışı yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek törenlerde öğrenciler, anlamlı ve duygulu 29 Ekim şiirleriyle Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacak. Atatürk’ün mirasını ve Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan kısa, uzun, 2-3-4 kıtalık şiirler; milli duyguları canlandırırken bağımsızlık ruhunu da bir kez daha hatırlatacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiir seçenekleri...
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
CUMHURİYET
Tarifin fazilettir,
Başkası eziyettir.
Tek hâkimin millettir,
Cumhuriyet çok yaşa.
Koruyacak millettir,
Yaşaman bir servettir,
Türk olmak bir şereftir,
Cumhuriyet çok yaşa.
Çarpan tek bir yürektir,
Hür yaşamak gerekir,
Anmak büyük şereftir,
Cumhuriyet çok yaşa.
Karanlıklar yok ettin,
Dünyaya sevgi ektin,
Sen bulunmaz nimettin,
Cumhuriyet çok yaşa.
HÜSEYİN KARADENİZ
CUMHURİYET
Cumhuriyet kalbimde
Sönmeyen bir ateştir
Vatanımın ufkunda
Parlayan bir güneştir.
Ata’ nın armağanı
Yüce Cumhuriyeti
Korumak ödevimdir
Bu kutsal emaneti.
V. ÖTÜKEN
ATATÜRK’ÜN İZİNDE
Cumhuriyetle gelen,
Günlerle güldük
Atatürk’ün izinde,
Mutluluğa yürüdük
Cumhuriyeti seven,
Her Türk’ü övdük
Atatürk’ün izinde,
Bir çığ gibi büyüdük
BİRKAN SOYLU
CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
29 EKİM
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
Layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek