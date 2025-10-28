Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim Çarşamba eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarın eczaneler çalışacak mı?

        29 Ekim Çarşamba eczaneler açık mı, yarın eczaneler çalışacak mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak 29 Ekim, milli bir bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Bu kapsamda bayram öncesinde, eczanelerin açık mı, kapalı mı olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "29 Ekim Çarşamba eczaneler açık mı, yarın eczaneler çalışacak mı?" İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba eczanelerin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 21:10 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:00
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhuriyet Bayramı'da hazırlıkların sonuna gelinirken, 29 Ekim Çarşamba günü eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.

        • 3

          NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

          Nöbetçi eczane sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

          NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

