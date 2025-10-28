29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhuriyet Bayramı'da hazırlıkların sonuna gelinirken, 29 Ekim Çarşamba günü eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...