Bayramda yola çıkacaklar bu yollara dikkat!

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KGM sorumluluğundaki yol ağı 3 bin 633 kilometre otoyol, 30 bin 965 kilometre devlet yolu ve 34 bin 29 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 627 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1677 kaza kara noktasında ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl itibarıyla KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 28 kaza kara noktası daha iyileştirilmiş olacak.

Yollardaki trafik güvenliğini artırmak amacıyla KGM'de 2003-2021 yıllarında yaklaşık 425 milyon metrekare yatay işaretleme, 2,5 milyon metrekareden fazla düşey işaretleme, yaklaşık 29 bin kilometre otokorkuluk, 4 bin 217 kilometre sarsma bandı uygulaması yapıldı.

Bu yıl ise bölünmüş yollar başta olmak üzere otoyol, devlet ve il yollarında 2 bin kilometre otokorkuluk yapımının tamamlanması, 650 kilometre sarsma bandı uygulaması gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, 28,8 milyon metrekare yatay, 143 bin metrekare düşey işaretlemenin de bitirilmesi hedefleniyor.

"İYİLEŞTİRİLEN YERLERDE KAZALARIN AZALDIĞI GÖRÜLÜYOR"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, "kaza kara noktası" kavramının dünyada trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği ve genel olarak belli bir kaza türünde yoğunlaşma görülen yerleri tanımlamak için kullanıldığını söyledi.

Kazaların meydana geldiği her noktanın "kara nokta" olarak değerlendirilmediğini ifade eden Erkoç, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda, kaza kara noktalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu amaçla bugüne kadar yapılan çalışmalarla kaza kara noktasının iyileştirildiği yerlerde trafik kazalarının azaldığı görülüyor. Söz konusu noktalarda meydana gelen kazalarda ise suçun büyük oranda sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor." diye konuştu.

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda, kavşakların ve benzeri kara yolu parçalarının öncelikle tespit edilerek, buralarda varsa yol kusuru, yol çevresi olumsuzluklarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, bu kesime has yol kullanıcısı davranışlarının bilgilendirme ve denetimlerle ortadan kaldırılarak can kayıplarının önlenmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Erkoç, Ramazan Bayramı tatillerinde gerek şehirler arası gerek şehir içindeki trafikte yoğunluğun artmasından dolayı sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini dile getirerek, bayramda yolların kan gölüne dönmemesi için sürücüleri, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Aydın Erkoç, trafik kazalarını azaltmak için KGM tarafından iyileştirme çalışmaları devam eden kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.