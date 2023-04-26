En merak edilen sorulardan birisi de 28 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğudur. 28 Haziran tarihinde doğanlar duygusallığı, sadakati ve yardımseverliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, 28 Haziran hangi burç? 28 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 28 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...
28 Haziran Hangi Burç?
28 Haziran’da doğanlar yengeç burcudur. Yengeç burcunun gezegeni ise Ay’dır. Su elementi içerisinde bulunan yengeç burcu hassas yapısıyla bilinmektedir.
28 Haziran Burcu Ne?
28 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır.
28 Haziran Burcu Özellikleri
28 Haziran’da doğan yengeç burçları belli özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Yengeç burcunun temel özellikleri hissetmek üzerine kuruldur. Oldukça hassas yapıları gereği zaman zaman olmadık olaylara karşı kuruntu duyabilirler. Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiştir. Aile konusunda oldukça tutucudurlar. Sevdiklerini korumak ve kollamak isterler. Onların mutluluğunu kendi mutluluklarından önce tutarlar. Herkesin mutlu olması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazırdırlar. Duyarlılıkları yüksek olan yengeç burcu çevreden de aynı hassasiyeti bekler. Yengeç burcu iyi geçen günlerde çevreye pozitif bir ışık saçar. Ancak kötü günlerinde de bir o kadar alıngan olabilirler. Bu onların tamamen ruh haline bağlıdır. Duygularını belli etmeyi sevmezler. Kendilerine yapılan yanlışları affederler ancak kolay kolay unutmazlar. Kinci yapıya sahiptirler. Tartışmalardan kaçınırlar. Bir ortamda kavga çıkması en son isteyeceği şeydir.
28 Haziran Burcu Erkeği
Yengeç burcu erkeği için aile her şeydir. Ailesi için çalışan ve onlarla vakit geçirmeyi seven yengeç erkeği ev hayatını sosyal hayata tercih eder. Evcimen özelliklere sahiptir. Toplantılar, etkinlikler ya da partiler onlara göre değildir. Ev ortamında daha verimli zaman geçirirler. Hassas yapıları gereği karşısındakinin ne düşündüğüne oldukça önem verirler. Empati kurmayı iyi bilirler. Kendisine yapılmasını istemeyen davranışları başkasına yapmazlar. Ayrıca özellikle duygusal ilişkilerde sahiplenicidirler. Kimi zaman oldukça fazla kıskanç olabilirler. Genellikle duygularını kendi içinde yaşar, dışarıya belli etmezler.
28 Haziran Burcu Kadını
Yengeç burcu kadını aşk konusunda geri planda kalmayı sever. Karşısındakine karşı yoğun duygular beslese dahi bunu saklamayı iyi bilir. İlk adımı karşısındakinden bekler. Duygusal ilişkilerde oldukça kıskanç olan yengeç burcu kadını aynı kıskançlığı sosyal hayatında sergilemez. Sizin sevginizden emin olduğu sürece yengeç kadını her zaman affedicidir. Sevilip kollandığını bilmek ister. Zaman zaman takıntılı bir ruh hali içerisine bürünebilir. Özellikle geçmiş konusunda. Geçmişi kolay unutamadığı için yeni ilişkiler konusunda zorlanır. Kendisini koruyacak bir erkeğe sahip olmak ister. Romantik ve duygusal yapılı bir erkekle mutlu bir birliktelik sağlayacaktır.
28 Haziran Burcu Yorumu
- Hassas ve duygusal yapıdadırlar.
- Karşısındaki insanın duygularını kendilerinden önce tutarlar.
- Aile ilişkileri sağlamdır.
- Sosyal hayata katılmayı sevmezler. Yeni insanlar ve yeni ortamlar yengeçlere göre değildir.
- Herkese yardım eli uzatmak isterler.
- Duygusal zekâsı en güçlü burçlardan biridir.
- Sezgileri oldukça kuvvetlidir.
- Empati duygusu gelişmiştir.
- Çevresindekilere karşı son derece duyarlıdır.
- Geleneksel yapıları vardır.
28 Haziran Yükseleni Nedir?
28 Haziran tarihinde doğanlar yükselen burcunu internet üzerinden araştırarak bulabilir. Bunun için birçok alternatif mevcuttur. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum saatinizi ve dakikasını detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.
28 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
- Mor ve Ötesi'nin solisti ve müzisyen Harun Tekin
- Oyuncu Türkan Şoray
- Oyuncu Belgin Doruk
- Oyuncu Şenay Gürler
- Oyuncu Civan Canova
- Oyuncu Biran Damla Yılmaz
- Oyuncu Yiğit Arı
- Sunucu Ali İhsan Varol
- Yazar Nazlı Eray
- Şair Enis Batur
- Piyanist Kerem Görsev
28 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
- Mühendis ve endüstriyel tasarımcı Elon Musk
- Oyuncu John Cusack
- Oyuncu Kathy Bates
- Güney Koreli oyuncu Seohyun
- Amerikalı müzik yapımcısı No I.D.
- Yazar Jean-Christophe Rufin
- Fizikçi Maria Goeppert-Mayer
- Fizikçi Klaus von Klitzing
- Fizikçi Alexis Carrel
- Tarihçi Edward Hallett Carr
- Karikatürist Georges Wolinski
- İtalyan tenisçi Mara Santangelo
- İtalyan tenisçi Karin Knapp
- Jamaikalı atlet Elaine Thompson-Herah
- Amerikalı basketbolcu Bradley Beal
- İtalyan futbolcu Maurizio Domizzi
- Kamerunlu futbolcu Dorge Kouemaha
- Belçikalı futbolcu Jason Denayer
- Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne