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En merak edilen sorulardan birisi de 28 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğudur. 28 Haziran tarihinde doğanlar duygusallığı, sadakati ve yardımseverliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, 28 Haziran hangi burç? 28 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 28 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

28 Haziran Hangi Burç?

28 Haziran’da doğanlar yengeç burcudur. Yengeç burcunun gezegeni ise Ay’dır. Su elementi içerisinde bulunan yengeç burcu hassas yapısıyla bilinmektedir.

28 Haziran Burcu Ne?

28 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır.

28 Haziran Burcu Özellikleri

28 Haziran’da doğan yengeç burçları belli özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Yengeç burcunun temel özellikleri hissetmek üzerine kuruldur. Oldukça hassas yapıları gereği zaman zaman olmadık olaylara karşı kuruntu duyabilirler. Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiştir. Aile konusunda oldukça tutucudurlar. Sevdiklerini korumak ve kollamak isterler. Onların mutluluğunu kendi mutluluklarından önce tutarlar. Herkesin mutlu olması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazırdırlar. Duyarlılıkları yüksek olan yengeç burcu çevreden de aynı hassasiyeti bekler. Yengeç burcu iyi geçen günlerde çevreye pozitif bir ışık saçar. Ancak kötü günlerinde de bir o kadar alıngan olabilirler. Bu onların tamamen ruh haline bağlıdır. Duygularını belli etmeyi sevmezler. Kendilerine yapılan yanlışları affederler ancak kolay kolay unutmazlar. Kinci yapıya sahiptirler. Tartışmalardan kaçınırlar. Bir ortamda kavga çıkması en son isteyeceği şeydir.

28 Haziran Burcu Erkeği

Yengeç burcu erkeği için aile her şeydir. Ailesi için çalışan ve onlarla vakit geçirmeyi seven yengeç erkeği ev hayatını sosyal hayata tercih eder. Evcimen özelliklere sahiptir. Toplantılar, etkinlikler ya da partiler onlara göre değildir. Ev ortamında daha verimli zaman geçirirler. Hassas yapıları gereği karşısındakinin ne düşündüğüne oldukça önem verirler. Empati kurmayı iyi bilirler. Kendisine yapılmasını istemeyen davranışları başkasına yapmazlar. Ayrıca özellikle duygusal ilişkilerde sahiplenicidirler. Kimi zaman oldukça fazla kıskanç olabilirler. Genellikle duygularını kendi içinde yaşar, dışarıya belli etmezler.

28 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını aşk konusunda geri planda kalmayı sever. Karşısındakine karşı yoğun duygular beslese dahi bunu saklamayı iyi bilir. İlk adımı karşısındakinden bekler. Duygusal ilişkilerde oldukça kıskanç olan yengeç burcu kadını aynı kıskançlığı sosyal hayatında sergilemez. Sizin sevginizden emin olduğu sürece yengeç kadını her zaman affedicidir. Sevilip kollandığını bilmek ister. Zaman zaman takıntılı bir ruh hali içerisine bürünebilir. Özellikle geçmiş konusunda. Geçmişi kolay unutamadığı için yeni ilişkiler konusunda zorlanır. Kendisini koruyacak bir erkeğe sahip olmak ister. Romantik ve duygusal yapılı bir erkekle mutlu bir birliktelik sağlayacaktır.

28 Haziran Burcu Yorumu

Hassas ve duygusal yapıdadırlar.

Karşısındaki insanın duygularını kendilerinden önce tutarlar.

Aile ilişkileri sağlamdır.

Sosyal hayata katılmayı sevmezler. Yeni insanlar ve yeni ortamlar yengeçlere göre değildir.

Herkese yardım eli uzatmak isterler.

Duygusal zekâsı en güçlü burçlardan biridir.

Sezgileri oldukça kuvvetlidir.

Empati duygusu gelişmiştir.

Çevresindekilere karşı son derece duyarlıdır.

Geleneksel yapıları vardır.

28 Haziran Yükseleni Nedir?

28 Haziran tarihinde doğanlar yükselen burcunu internet üzerinden araştırarak bulabilir. Bunun için birçok alternatif mevcuttur. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum saatinizi ve dakikasını detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

28 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Mor ve Ötesi'nin solisti ve müzisyen Harun Tekin

Oyuncu Türkan Şoray

Oyuncu Belgin Doruk

Oyuncu Şenay Gürler

Oyuncu Civan Canova

Oyuncu Biran Damla Yılmaz

Oyuncu Yiğit Arı

Sunucu Ali İhsan Varol

Yazar Nazlı Eray

Şair Enis Batur

Piyanist Kerem Görsev

28 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Mühendis ve endüstriyel tasarımcı Elon Musk

Oyuncu John Cusack

Oyuncu Kathy Bates

Güney Koreli oyuncu Seohyun

Amerikalı müzik yapımcısı No I.D.

Yazar Jean-Christophe Rufin

Fizikçi Maria Goeppert-Mayer

Fizikçi Klaus von Klitzing

Fizikçi Alexis Carrel

Tarihçi Edward Hallett Carr

Karikatürist Georges Wolinski

İtalyan tenisçi Mara Santangelo

İtalyan tenisçi Karin Knapp

Jamaikalı atlet Elaine Thompson-Herah

Amerikalı basketbolcu Bradley Beal

İtalyan futbolcu Maurizio Domizzi

Kamerunlu futbolcu Dorge Kouemaha

Belçikalı futbolcu Jason Denayer

Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram