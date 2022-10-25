29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tatil günlerini değerlendirmek isteyen binlerce çalışan ve öğrenci "28 Ekim yarım gün mü, iş yerleri, postaneler, kargolar ve okullar resmi tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. 29 Ekim resmi tatiller takvimine göre 28-29 Ekim okullar ve iş yerlerinde tatil kararlarında son durum...