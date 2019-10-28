28 EKİM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

28 Ekim Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? 28 Ekim tatil mi?

28 Ekim Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 30 Ağustos gününün Pazartesi gününe denk gelmesi ve Cumhuriyet Bayramı'nın arefesi olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? 28 Ekim tatil mi?

28.10.2019 - 08:52 | Güncelleme: Gündem
28 Ekim Pazartesi

28 Ekim'in Pazartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 28 Ekim tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 28 Ekim Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

29 EKİM PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı arefesi olması nedeniyle bankalar bugün saat 13.00'a kadar açık olacak. EFT işlemleri ise 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren gerçekleştirilecek.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. 

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. 28 ekim Pazartesi günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Bugün Kargolar açık mı?

28 Ekim'de kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

 2019
01 Ocak 2019 SalıYılbaşı
23 Nisan 2019 SalıUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 ÇarşambaEmek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 PazarAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 ÇarşambaRamazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 PerşembeRamazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 CumaRamazan Bayramı (3.Gün)
10 Ağustos 2019 CumartesiKurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 PazarKurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 PazartesiKurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 SalıKurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 ÇarşambaKurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 CumaZafer Bayramı
28 Ekim 2019 PazartesiCumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 SalıCumhuriyet Bayramı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu görüntü üniversitede derste çekildi
Bu görüntü üniversitede derste çekildi
Fiyatı altınla yarışıyor!
Fiyatı altınla yarışıyor!
Patronunuza sakın bunu demeyin!
Patronunuza sakın bunu demeyin!
AFAD ve Meteoroloji peş peşe uyardı
AFAD ve Meteoroloji peş peşe uyardı
28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
28 Ekim tatil mi?
28 Ekim tatil mi?
30 Ağustos (Bugün) PTT, bankalar açık mı?
30 Ağustos (Bugün) PTT, bankalar açık mı?
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X