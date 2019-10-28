28 Ekim'in Pazartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 28 Ekim tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 28 Ekim Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

29 EKİM PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı arefesi olması nedeniyle bankalar bugün saat 13.00'a kadar açık olacak. EFT işlemleri ise 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren gerçekleştirilecek.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. 28 ekim Pazartesi günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Bugün Kargolar açık mı?

28 Ekim'de kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

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