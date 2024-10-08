28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim 2024, Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanması dolayısıyla yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün tatil olarak uygulanır. Bu tarihte okullar ve kamu kurumları öğleden sonra tatil edilir, bu nedenle sabah saatlerinde eğitim ve mesai devam eder. Öğle saatlerinden itibaren ise resmi tatil başlar.