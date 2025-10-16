28 Ekim okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
Cumhuriyet'in 102. yılına sayılı günler kala, 29 Ekim coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "28 Ekim yarım gün mü?" ve "29 Ekim'de okullar açık mı?" soruları gündemde. Tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça, 28 Ekim’in tatil olup olmayacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhuriyet’in 102. yılı etkinliklerle kutlanmaya hazırlanırken, "28-29 Ekim’de okullar tatil mi?" sorusu veliler ve öğrenciler arasında merak konusu oldu. Takvime göre 28 ve 29 Ekim hafta içine denk geliyor. İşte güncel bilgiler...
28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?
28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu sebeple üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil. Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.