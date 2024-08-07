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        Haberler Gündem Güncel 27 yaşında kalp krizine yenildi | Son dakika haberleri

        27 yaşında kalp krizine yenildi

        Zonguldak'ta acı bir olay yaşandı. Kentte maden ocağında kalp krizi geçiren 27 yaşındaki Bedirhan Karaş adlı işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:01
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        27 yaşında kalp krizine yenildi
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        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren Bedirhan Karaş (27), hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında TTK'nın Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait ocağında meydana geldi.

        HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

        Bedirhan Karaş, maden ocağında çalışırken fenalaştı. Arkadaşları, Karaş'ı yeryüzüne çıkarırken, haber verilen sağlık ekipleri tarafından madencinin ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Karaş, kurtarılamadı.

        Karaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Karaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesi Kirazlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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        #haberler
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