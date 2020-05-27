Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 158 762'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.397 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 27 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs güncel Türkiye Koronavirüs Tablosu'nu henüz paylaşmadı.

26 MAYIS (DÜNÜN) KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 test yapıldı. Bu kapsamda 948 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı. İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 37 bin 48'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 530'a çıktı