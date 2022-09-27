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27 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Show TV, Star TV, Kanal D ve daha fazlası Bugün TV'de ne var?

27 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Show TV, Star TV, Kanal D ve daha fazlası...

Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizi ve filmlerin olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni dizilerin sezona başlamasıyla beraber bölümlerini kaçırmak istemeyenler “Bugün televizyonda ne var?” sorusuna cevap arıyor. İşte, Kanal D, Star TV, Show TV ve daha fazla kanalın yayın akışı…

27.09.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:15 Benim Adım Melek

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:30 Şehirden Uzakta

    13:30 Masumlar Apartmanı

    17:00 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    00:15 Kasaba Doktoru

    03:00 Masumlar Apartmanı

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    22:30 Aldatmak

    01:00 Bir Küçük Gün Işığı

    03:30 Mutfak Bahane

    05:30 Bir Zamanlar Çukurova

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Yalı Çapkını

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

    22:30 Yalı Çapkını

    00:45 Yerli Sinema Hükümet Kadın

    03:30 Aramızda Kalsın

    05:30 Kiralık Aşk

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:15 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:00 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    02:30 Doya Doya Moda

    04:15 Canım Ailem

    05:00 8X8

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 O Kız

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    00:15 Camdaki Kız

    03:15 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat

     

     

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