Korona vaka sayısı 27 Aralık Pazar günü kamuoyunda en çok merak edilip atraştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Korona vaka sayısındaki düşüş geçtiğimiz günlerde olduğu gibi dün ki rakamlara da yansıdı. Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık güncel korona tablosu yayınlandı. İşte en güncel koronavirüs tablosu...
253 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 26, 2020
BAKAN KOCA: DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.
26 ARALIK KORONA TABLOSU:
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