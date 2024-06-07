Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 27-30 Haziran'da Adalar’da Caz var

        27-30 Haziran'da Adalar’da Caz var

        Marmara Denizi'nin ortasında, İstanbul'un iki yakasına da uzaktan göz kırpan Prens Adaları'nda düzenlenen "Adalar'da Caz" bu yıl 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm İstanbulluların davetli olduğu festival dört gün boyunca Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı'daki Adalar vapur iskelelerinde birbirinden özel caz müzisyenleri ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        27-30 Haziran'da Adalar'da Caz var
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Her yerde, herkes için sanat” mottosuyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Adalar’da Caz”, bu yıl yeniden İstanbullularla buluşmak için gün sayıyor. İstanbul’u festivaller kenti yapma çabasıyla, şehrin en merkezi noktasından en ücra köşesine kadar her yerinde yaptığı ekonomik, kültürel ve turizm odaklı değerlendirmelerin ardından bölgelere özgü festivaller ve etkinlikler düzenleyen İBB Kültür, Prens Adaları’nda bir kez daha unutulmaz bir festivale imza atmaya hazırlanıyor.

        27-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek “Adalar’da Caz”da, Büyükada Taş Mektep ve Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’da bulunan Adalar vapur iskelelerinde birbirinden güçlü isimler sahne alacak. Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yazın keyfini caz müzikle çıkaracağı festivalde ayrıca söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleşecek.

        İstanbullulara dört gün boyunca cazın tüm renklerini yaşatacak olan “Adalar’da Caz”ın detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. İBB Kültür’ün düzenlediği “Adalar’da Caz”ın ve İBB’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adalar’da Caz
        #İBB Kültür
        #Heybeliada
        #burgaz ada
        #Kınalı Ada
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        'Büyük beden model' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden model' Miss Alabama güzeli seçildi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Habertürk Anasayfa