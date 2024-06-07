27-30 Haziran'da Adalar’da Caz var

“Her yerde, herkes için sanat” mottosuyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Adalar’da Caz”, bu yıl yeniden İstanbullularla buluşmak için gün sayıyor. İstanbul’u festivaller kenti yapma çabasıyla, şehrin en merkezi noktasından en ücra köşesine kadar her yerinde yaptığı ekonomik, kültürel ve turizm odaklı değerlendirmelerin ardından bölgelere özgü festivaller ve etkinlikler düzenleyen İBB Kültür, Prens Adaları’nda bir kez daha unutulmaz bir festivale imza atmaya hazırlanıyor.

27-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek “Adalar’da Caz”da, Büyükada Taş Mektep ve Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’da bulunan Adalar vapur iskelelerinde birbirinden güçlü isimler sahne alacak. Hem Adalıların hem de ziyaretçilerin yazın keyfini caz müzikle çıkaracağı festivalde ayrıca söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleşecek.

İstanbullulara dört gün boyunca cazın tüm renklerini yaşatacak olan “Adalar’da Caz”ın detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. İBB Kültür’ün düzenlediği “Adalar’da Caz”ın ve İBB’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.