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Haberler Yaşam Şans Topu 26 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

26 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans Topu çekiliş sonucunda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişinin şansını denediği Şans Topu çekilişi canlı yayında noter huzurunda açıklanıyor. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 26.04.2023 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL
26 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
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Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklandı. İşte, 26 Nisan 2023 Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

26 NİSAN 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

11 - 13 - 23 - 24 - 33 + 12

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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