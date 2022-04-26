26 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 26 Nisan Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;