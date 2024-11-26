BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Artvin ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.