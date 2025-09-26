26 Eylül 2025 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 26 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar yayınlanacak. Ayrıca TV8'de MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 26 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Uzak Şehir
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat (Tekrar)
23:40 Cennetin Çocukları
02:30 Seksenler
03:15 Kalk Gidelim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Adalet 2
22:30 Adalet 2
01:00 Çarpıntı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm)
23:20 Aşk ve Gözyaşı
02:00 Aşk ve Gözyaşı
04:30 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakiş
08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak (Tekrar)
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
00:45 Kıskanmak
03:00 İnadına Aşk
04:30 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
