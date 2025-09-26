Habertürk
        26 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        26 Eylül 2025 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 26 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar yayınlanacak. Ayrıca TV8'de MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 26 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:56
        • 1

          26 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağında programlar ve dizi tekrarları yayınlanırken, öğleden sonra farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise diziler, ve yarışmalar yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 26 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

          00:15 Veliaht

          02:30 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

          00:15 Uzak Şehir

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Teşkilat (Tekrar)

          23:40 Cennetin Çocukları

          02:30 Seksenler

          03:15 Kalk Gidelim

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Adalet 2

          22:30 Adalet 2

          01:00 Çarpıntı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm)

          23:20 Aşk ve Gözyaşı

          02:00 Aşk ve Gözyaşı

          04:30 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakiş

          08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

          10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak (Tekrar)

          22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          00:45 Kıskanmak

          03:00 İnadına Aşk

          04:30 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          26 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Habertürk Anasayfa