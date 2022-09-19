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26 değişiklik 0 gol! Beşiktaş kulübeden skor katkısı alamıyor

İstanbulspor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Beşiktaş, 7 maçta da kulübeden gol katkısı alamadı. Siyah-beyazlılar, 16 gol atarken bunların tamamı ilk 11'deki isimlerden geldi, 26 değişiklikten de gol çıkmadı

19.09.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
26 değişiklik 0 gol! Beşiktaş kulübeden skor katkısı alamıyor

Süper Lig'de milli araya İstanbulspor beraberliği ile giren Beşiktaş'ta son 2 maçta kaybedilen 4 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, evinde Başakşehir'e kaybederek ilk yenilgisini alırken sonrasında ise İstanbulspor ile 2 kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

7 MAÇTA 10 GOL YEDİ

Siyah-beyazlılarda kale başta olmak üzere savunmada yaşanan sıkıntılar ve yenilen 10 gol kayıplarda temel faktör olarak öne çıksa da kenardan gelen oyuncuların skor katkısı vermemesi göze çarpan bir diğer konu oldu.

26 DEĞİŞİKLİKTEN GOL ÇIKMADI

Bu sezon 16 gol atan Beşiktaş'ta tüm golleri ilk 11'de başlayan oyuncular kaydetti. Teknik direktör Valerien Ismael, 7 maçta 26 oyuncu değişikliği yaparken fileleri bulan isim olmadı. Beşiktaş 16 golün 12'sini ilk yarılarda attı. Beşiktaş'ta Muleka ve N'Koudou 4'er gol atarken Weghorst 3, Ghezzal 2, Dele Alli, Salih Uçan ve Valentin Rosier birer gol kaydetti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİ

Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 (Ghezzal)
Alanyaspor - Beşiktaş: 3-3 (N'Koudou, Salih Uçan, Ghezzal)
Beşiktaş - F. Karagümrük: 4-1 (Weghorst, N'Koudou, Muleka, Rosier)
Beşiktaş - Sivasspor: 3-1 (Muleka (2), Weghorst)
Ankaragücü - Beşiktaş: 2-3 (Muleka, Dele Alli, N'Koudou)
Beşiktaş - Başakşehir: 0-1
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2 (N'Koudou, Weghorst)

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