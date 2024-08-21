25 yıl boyunca çay, su ve çorba ücretsiz olacak

Mersin'in Yenişehir Belediyesi, geçen hafta temellerini attığı Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi ve Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak "Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri"nin de temelini attı.

Eğriçam Mahallesi'nde Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanına teşekkür ederek, "Kültür kompleksi ve ilkokulumuzun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projemizin temelini atıyoruz. Yenişehir'imize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizdeki kafeteryamızda 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlarımız için ücretsiz olacak. Bu alan insanların buluşarak fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir sosyal ve kültürel merkez haline gelecek" dedi.

"KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

Tesiste çocuklara yönelik de bir kütüphane oluşturacaklarını anlatan Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi Akademi'de Mersin ve Türkiye'de bir ilk olan Bebek Kütüphanesi açmıştık şimdi bu yolculuğu, Çocuk Kütüphanesi ile devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik ederek, onların kültürel gelişimine katkıda bulunacaklarını dile getiren Özyiğit, "Hem çocuklarımıza hem de çocukluğunu yeniden hatırlamak isteyen yetişkinlere hitap edecek. Sunay Akın gibi değerli bir sanatçının katkılarıyla kentimize güzel bir müze kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE ÜÇ PROJEMİZİN TEMELİNİ ATTIK"

Halkın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tuttuklarını belirten Özyiğit şöyle konuştu:

"Seçimlerden önce bu projelerimizin sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede üç büyük projemizin de temelini attık. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Her bir projemiz, şehrimizin sosyal, kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek, iyi belediyeciliğin somut örnekleridir. Bu temellileri yaptığımız kamulaştırmalar ve planlamalarla attık. Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız halkçı belediyeciliğin birer örneği olarak, toplumsal refahı gözeten, herkes için daha iyi bir yaşam alanı sunan yaklaşımlarımızı yansıtıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak, tüm hizmetlerimizi adil ve eşit bir şekilde sunuyoruz."