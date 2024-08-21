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        Haberler Gündem Güncel 25 yıl boyunca çay, su ve çorba ücretsiz olacak | Son dakika haberleri

        Yenişehir'de temel atıldı: 25 yıl boyunca çay, su ve çorba ücretsiz olacak

        Mersin'in merkez ilçesi Yenişehir Belediyesi ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projenin temeli atıldı. Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri'nde 25 yıl boyunca vatandaşlara çay, su ve çorba ikramının ücretsiz olacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:34
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        25 yıl boyunca çay, su ve çorba ücretsiz olacak
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        Mersin'in Yenişehir Belediyesi, geçen hafta temellerini attığı Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi ve Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak "Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri"nin de temelini attı.

        "25 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK"

        Eğriçam Mahallesi'nde Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanına teşekkür ederek, "Kültür kompleksi ve ilkokulumuzun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projemizin temelini atıyoruz. Yenişehir'imize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizdeki kafeteryamızda 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlarımız için ücretsiz olacak. Bu alan insanların buluşarak fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir sosyal ve kültürel merkez haline gelecek" dedi.

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        "KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ"

        Tesiste çocuklara yönelik de bir kütüphane oluşturacaklarını anlatan Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi Akademi'de Mersin ve Türkiye'de bir ilk olan Bebek Kütüphanesi açmıştık şimdi bu yolculuğu, Çocuk Kütüphanesi ile devam ettiriyoruz" diye konuştu.

        Çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik ederek, onların kültürel gelişimine katkıda bulunacaklarını dile getiren Özyiğit, "Hem çocuklarımıza hem de çocukluğunu yeniden hatırlamak isteyen yetişkinlere hitap edecek. Sunay Akın gibi değerli bir sanatçının katkılarıyla kentimize güzel bir müze kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

        "KISA SÜREDE ÜÇ PROJEMİZİN TEMELİNİ ATTIK"

        Halkın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tuttuklarını belirten Özyiğit şöyle konuştu:

        "Seçimlerden önce bu projelerimizin sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede üç büyük projemizin de temelini attık. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Her bir projemiz, şehrimizin sosyal, kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek, iyi belediyeciliğin somut örnekleridir. Bu temellileri yaptığımız kamulaştırmalar ve planlamalarla attık. Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız halkçı belediyeciliğin birer örneği olarak, toplumsal refahı gözeten, herkes için daha iyi bir yaşam alanı sunan yaklaşımlarımızı yansıtıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak, tüm hizmetlerimizi adil ve eşit bir şekilde sunuyoruz."

        "EŞİT HİZMET ANLAYIŞINI SAVUNUYORUZ"

        Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdiklerini ifade eden Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Geleceğimizin teminatı bu temellerle atılıyor. Bizler her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini, her kesimin eşit hizmet almasını savunuyoruz. Bu anlayışla, toplumun her bireyine hitap eden projeler geliştiriyoruz. Dezavantajlılar başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini arkamızda hissetmek, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve en önemlisi bize inanan ve destek veren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum."

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        #yerel haberler
        #Mersin
        #Yenişehir
        #kütüphane
        #Oyuncak Müzesi
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