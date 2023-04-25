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25 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI 2023 | 25 metreküp doğalgaz 1 yıl boyunca ücretsiz olacak! 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL ve ne zaman bedava olacak?

25 metreküp doğalgaz 1 yıl boyunca ücretsiz! İşte 25 metreküp doğalgaz fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos’ta düzenlenen Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde ücretsiz doğalgaz açıklamasında bulundu. 1 ay boyunca doğalgaz ücretsiz olarak kullanılacak ve 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğalgaz bedava olacak. İşte 25 metreküp doğalgaz fiyatı hakkında merak edilenler...

Giriş: 25.04.2023 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 ay boyunca doğalgazın ve 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından gözler 25 metreküp doğalgaz fiyatına çevrildi. İşte 2023 25 metreküp doğalgaz fiyatı...

  • EVLERE DOĞALGAZ BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

  • "1 YIL SÜREYLE ÜCRETSİZ"

    "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. 

  • DOĞALGAZ FATURASI HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

     

    19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."

  • 25 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

    İGDAŞ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL iken 1 metreküp doğalgaz ise 4,63 TL'ye denk geliyor. 25 metreküp doğalgaz fiyatı ise 115 TL ile 120 TL arasında bir meblağaya denk geliyor.

    151.75 LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

    Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira oalcak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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