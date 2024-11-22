Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 2019 yılından beri 25 kuruşa satılan plastik poşetin yeni fiyatı için bir araya geldi. Sektör temsilcileri, artan maliyetleri vurguladı ve poşet kullanımının azaltılması için fiyatın daha yüksek olması gerektiğini ifade etti. Peki, 2025 yılında plastik market poşetleri ne kadar olacak? İşte, detaylar...