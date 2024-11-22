25 kuruş olan plastik market poşetlerine zam mı geliyor? Yeni yılda poşet fiyatı ne kadar olacak?
Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirilmişti. O zamandan beri 25 kuruşa satılan poşetlerin üretim maliyeti arttı ve poşet başına 1.19 TL'ye ulaştı. Sektör temsilcilerinden gelen fiyat artışı isteği üzerine plastik poşet zammı gündeme geldi. Plastik poşetlere zam mı geliyor? İşte, detaylar...
- 1
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 2019 yılından beri 25 kuruşa satılan plastik poşetin yeni fiyatı için bir araya geldi. Sektör temsilcileri, artan maliyetleri vurguladı ve poşet kullanımının azaltılması için fiyatın daha yüksek olması gerektiğini ifade etti. Peki, 2025 yılında plastik market poşetleri ne kadar olacak? İşte, detaylar...
- 2
PLASTİK POŞETE ZAM MI GELİYOR?
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki toplantıya, sektör temsilcileri katılarak görüşlerini bildirdi. 1 poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı. Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çoğunluğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
- 3
2025 PLASTİK POŞET ÜCRETİ NE ZAMAN BELİRLENECEK?
Sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.
-
- 4
PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASININ AVANTAJLARI
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.