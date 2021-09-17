2.5 aylık bebek kurtarılamadı

İHA

Muş'un Bulanık ilçesinde annesinin yatağa bırakmasının ardından nefes alamayan 2.5 aylık Poyraz, kurtarılamadı.

Olay, 5 gün önce Muş'un Bulanık ilçesinde meydana geldi. Annesi uyuması için Poyraz bebeği battaniyeye sararak yatağına bıraktı. Bir süre sonra çocuğunun yanına gelen anne, evladının nefes almadığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Talihsiz bebek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Elazığ Fırat Üniversitesi'ne sevk edilen minik bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.