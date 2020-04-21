24 Nisan resmi tatil mi? sorusu koronavirüs tedbirleri kapsamında, Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 24 Nisan Cuma gününü de kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede 4 günlük sokağa çıkma yasağında kapalı ve açık olacak iş kolları düzenlendi. Kapalı olan iş kolları durumlarının nasıl değerlendirileceğini merak ediyordu. İşte detaylar...

24 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu. Hizmetlerin aksatılmaması için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın perşembeye denk gelmesi ile birlikte 22 Nisan gece yarısı 24.00 itibari ile 26 Nisan gece yarısı 24.00'a kadar 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.