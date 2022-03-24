24 Mart Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri araştırılıyor. İşte 24 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 24 MART

24 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.24 07:19:12 39.7543 23.9388 28.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.03.24 06:09:45 40.4235 35.5137 5.4 -.- 2.4 -.- CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

2022.03.24 05:18:33 36.2147 29.0543 11.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.24 04:59:09 39.8470 39.0145 5.0 -.- 3.6 3.6 KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.03.24 04:39:19 40.2918 42.4305 10.8 -.- 1.7 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2022.03.24 03:42:28 40.0687 28.6243 5.1 -.- 2.9 -.- INCEALIPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.03.24 03:24:33 37.8212 27.1552 3.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.24 03:23:43 37.5628 29.5707 7.2 -.- 2.0 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.03.24 01:31:37 37.3657 35.1353 15.3 -.- 2.2 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.03.24 01:11:21 40.7718 43.1880 27.2 -.- 1.8 -.- KIRCICEGI-SUSUZ (KARS) İlksel

2022.03.24 01:08:53 36.8092 30.5833 12.4 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2022.03.24 00:17:24 40.2047 35.2900 2.1 -.- 2.1 -.- ASAGIKUYUCAK-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel

2022.03.24 00:13:38 36.8543 28.0565 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel