23 Nisan etkinlikleri

24 NİSAN 2022 PAZAR
12.30: SİHİRLİ MÜZE, Çocuk Filmi, 85 dk, Yönetmen: Martin Kotík & Inna Evlannikova
Sihirli Müze, sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerasını anlatıyor. Hayattaki en büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamak olan Harvie cesur ve afacan bir çocuktur. En büyük hayali, sevdiği oyunda puan rekorunu kırmak ve birinci olmaktır. Bir gün babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi'nin yıkılacağını öğrenince, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry ile gizlice müzeye girerler. Ancak müzedeki her şey canlanınca, kendilerini bilgisayar oyunlarında bile görülemeyecek fantastik bir maceranın içinde bulurlar. Üç kafadar, sihirli müzede canlı kuklalar ve oyuncaklarla hayatlarının en güzel oyununu oynamaya başlarlar. Ta ki bazı kuklalar dünyayı ele geçirmeye çalışana kadar! Sihirli müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostları, artık unutulmaz bir maceraya yelken açmıştır.
17.00: OKYANUS MÜZİKALİ DENİZ KIZI EFSANESİ, Çocuk Tiyatrosu
Okyanusun en güzel sesli kızı Ariel’in aşkı uğruna sesinden vazgeçtiği, Cadı Ursula’nın hain planlar yaptığı ama en sonunda iyiliğin ve sevginin kazandığı müzikal! Okyanus Müzikali denizler altının büyülü dünyasında sizi bekliyor!
Yapım: Temaşa Gösteri Sanatları – Gist
Oynayanlar: Bartu Ayvaz, Serra Tankal, Çağla Buldak, Atakan Celbiş, Talha Kaya, Volkan Dinç
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ
Çocuk Filmleri Seçkisi
11.30: AYI KARDEŞLER: FANTASTİK DÜNYALAR, Animasyon | 2017 / 84 dk, Yönetmen: Ding Liang
Boonie Bears serisinin yeni filmi Estranged Worlds, Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeden robot Coco ve arkadaşlarının, hırsızlara karşı ormanın düzenini korumaya çalışmalarını anlatıyor. Cesur ve maceraperest robot Coco, efsaneler ve masallarla dolu Orta Dünya Krallığı'nın harikalarından biri olan Altın Geyik'in yerini keşfeder. Onu, hazine avcısı hırsızlardan korumak için en güvendiği ve sevdiği arkadaşlarını bir araya getirip, bir grup kurar. Hırsızlar geyiği hırsları için çalmaya çalışırken, Coco ve arkadaşları ormanın ahengini korumak istemektedir. Bu heyecan dolu yolculukta Altın Geyik'e ilk önce kim ulaşabilecektir?
13.15: AYI KARDEŞLER: EYVAH AYILAR KÜÇÜLDÜ, Animasyon / 2018 / 85 dk, Yönetmen: Leon Ding
Serinin bu beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Oduncu Vik, sürekli karşısına çıkarak, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler’den sonsuza dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder. Ancak icadını Briar ve Bramble’ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür. Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek, hem de ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmak için -minik- kahramanların güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.
17:00: MUTLULUK DİYARI, Çocuk Tiyatrosu, Yapım: Ülkü Çocuk Tiyatrosu
Jelly ve arkadaşı Sweety daha önce hiç üretilmemiş bir şekerleme yapmak için meyve avına çıkarlar. Bu serüvenlerinde yolda Candy ve Barry ile karşılaşarak birlikte hareket ederler. Yolda birçok olumsuzlukla karşılaşan Bonyalılar kendilerini farklı maceraların içinde bulurlar. En sonunda yapmak istedikleri şekerlemeyi bulan ve üreten ekip tüm Bonyayı birleştirecek olan köprüyü yaptırtarak amaçlarına ulaşırlar.
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