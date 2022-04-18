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23 Nisan etkinlikleri, 2022

23 Nisan etkinlikleri

Birbirinden keyifli tiyatro oyunları, filmler, etkinlikler, konserler, sergiler ve atölyelerle 23 Nisan haftasında çocuklarımızla beraber neşe dolacağız.

18.04.2022 - 17:26 | Güncelleme: YAŞAM

  • Galataport'ta Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan ücretsiz konser 

    Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri ile Galataport İstanbul ev sahipliğinde unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Orkestra, Galataport İstanbul Müze meydanında 23 Nisan Cumartesi 13.30 ve 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak iki ayrı konserde sahne alacak. Şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in yapacağı konserlerde orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik edecek. Konserde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim’den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirilecek. İstanbul konseri öncesinde ise DÇSO 22 Nisan Cuma günü saat 21:00’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Oğuzhan Kavruk yönetimindeki DÇSO, Antalya konserinde çocukların çok sevdiği “Fonikler Köyü” performansıyla sahnede yer alacak. Sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk platformu olarak hayata geçirilen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserlerinin bilet satışından sağlanan gelirin tamamı, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında, çeşitli eğitim projelerine katkı için bağışlanıyor. 

  • ENKA Sanat'tan 23 Nisan’da interaktif çocuk oyunu  

    ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda interaktif bir çocuk oyunu olan “Aridu - Galaktik DJ”yi çocuklarla buluşturuyor. Oyun, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda, çocuklar için ücretsiz sahneleniyor. Konsept ve tasarımı Bedirhan Dehmen ve Gökçe Gürçay tarafından yapılan, dramaturjisini Zerrin Yanıkkaya’nın üstlendiği “Aridu- Galaktik DJ”in oyuncuları arasında Gökçe Gürçay, Özlem Kurtuluş ve İlayda Evgin bulunuyor. Beden müziği, sihir, çağdaş dans, sirk ve soundpainting gibi performans sanatlarının bileşiminden oluşan bu performans, çocukları aynı zamanda hikayenin bir parçası haline getiriyor. “Aridu - Galaktik DJ”, farklılıkları, yaratıcılıkla sorun çözmeyi, sözsüz iletişimi ve arkadaşlığı ele alıyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan “Aridu - Galaktik DJ”, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. Bilet Fiyatları: Tam: 50TL / Çocuklara ücretsiz

  • İllyria’yı görmeniz lazım 

    İllyria Diyarının Aslanları 23 Nisan 2022 13:00, Cevahir AVM Şişli İstanbul 

    Pedagog onaylı, çocuğunuzla beraber sizin de kahkahalarla izleyebileceğiniz, William Shakespeare’in Onikinci Gece adlı oyunundan uyarlama “llyria Diyarının Aslanları” adlı oyun çocuk izleyicisiyle buluşuyor. 

    Uzuuuun zaman önce…
    Hakimiyetin hayvanlarda olduğu bir dünyada Illyria adında bir ülke vardı. 
    İkiz aslan kardeşler, gösterişli tavus kuşu lordlar, hüzünlü ceylan leydiler, yaban domuzu şövalyeler, dans eden dodo kuşları, sırtlan hizmetçiler ve korsan maymunların olduğu bu renkli dünyada eğlence olduğu kadar karmaşa da vardı. 
    Ama merak etmeyin; karmaşa pek uzun sürmeyecek.
    Çünkü en sonunda sevgi her şeyi çözer.
    Ki bu dünyada sevgi ve aşktan da bolca var.
    O halde hikayemiz başlıyor! 
    -gerçekten başlıyor-
    Bir saniye. Neredeyiz demiştiniz?
    -ILLYRIA!

  • Çocuk Kalbi Tiyatro 

    Edmondo de Amicis’in dünyada eğitmenler tarafından en çok tavsiye edilip, en faydalı kitap olarak kabul edilen Çocuk Kalbi kitabını uyarlayıp oyunlaştıran Kumbara Çocuk Tiyatrosu Türkiye’de ilk defa sergilenecek olan “Çocuk Kalbi” tiyatro oyununu çocuklarla buluşturuyor. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de keyifle izleyip, hayata, insan ilişkilerine dair önemli mesajlar alabileceği tiyatro oyunu, aynı zamanda bir aile tiyatrosu olarak da geçer. Çocuk Kalbi’nde, Enrico adındaki bir öğrencinin okul ve toplum yaşamı, çocuklara özgü sıcak ve içtenlikli bir dille anlatılıyor. Enrico’nun günlüklerinden yola çıkılan oyunda özveri, yardımlaşma, dürüstlük, iyilik ve sevgi gibi erdemlerin önemi vurgulanır. 

    • 23 Nisan Cumartesi 16:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
    • 24 Nisan Pazar 13:00 Trump Sahne
    • 7 Mayıs Cumartesi 13:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
    • 7 Mayıs Cumartesi 15:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
    • 15 Mayıs Pazar 13:00 Trump Sahne

  • Çocuk Festivali Yapı Kredi bomontiada’da

    Yapı Kredi bomontiada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 23 – 24 Nisan’da “World Çocuk Festivali” ile kutluyor. Yapı Kredi World ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, iki gün boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatacak. Tümü ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere, 23 ve 24 Nisan günü Yapı Kredi bomontiada’da kayıt olmak yeterli.

    Uçurtma sevdası, düzenlediği uçurtma festivalleri ve özgün uçurtma tasarımları ile tanınan Zahit Mungan’ın uçurtmaları World Çocuk Festivali’nde olacak. Çocuklar festivalde uçurtma atölyesine katılarak, kendi uçurtmalarını tasarlayıp uçurabilecek. Ayrıca Avlu sahnesinde swing, caz, klasik müzik konserleri ile çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatılacak. Gypsy caz ve swing tarzında müzik yapan Flapper Swing, Fun For Jazz ve Conduct Us’ın klasik müzik konserlerinin yanı sıra, Bando Takımı ve Bubble Show da çocukları Avlu’da birlikte şarkı söylemeye ve dans etmeye davet ediyor. Bir başka etkinlikte “Teneke Kutularla Picasso” atölyesinde, çocuklar Pınar Yazıcı ve Yiğit Yazıcı ile birlikte Picasso’nun özellikle Kübist resimlerinden ilham alarak, atık teneke kutular, farklı dokudaki atık kartonlar ve boyalar ile çalışarak, atık malzemenin nasıl değerlendirileceği ve dönüştürüleceğini, bir geri dönüşüm fikriyle öğrenecek. Çocukların atık malzemelerle müzik aleti yapacağı “Upcycling Müzik Atölyesi” ve “Vücut Perküsyon Atölyesi” de çocukların katılabileceği diğer atölye çalışmaları arasında yer alıyor.

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