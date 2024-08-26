Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 2200 yıllık Laodikya’da bale gösterisi

        2200 yıllık Laodikya’da bale gösterisi

        Dünyanın en beğenilen bale eserlerinden Zorba, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Laodikya Antik Kenti'ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'na konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        2200 yıllık Laodikya'da bale gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncuları tarafından, dünyanın en çok beğenilen bale eserlerinden biri olan Zorba, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelendi.

        Yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü Zorba adlı romanından sahneye uyarlanan, Mikis Theodorakis’in besteleri ile Lorca Massine’nin koreografisinin sahnelendiği gösteriye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ve binlerce sanatsever katıldı.

        15 bin kişilik Antik Batı Tiyatrosu'nu dolduran çok sayıda Denizlilerin izlediği 2 saat süren gösterinin koreografi asistanlığını Elisa Arnone, dekor ve oryantal kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.

        Öte yandan konser öncesi Laodikya Antik Kenti'ne akın eden Denizlililer, rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tarihi kentle buluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Laodikya Antik Kenti
        #Denizli
        #zorba
        #bale gösterisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Habertürk Anasayfa