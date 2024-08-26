2200 yıllık Laodikya’da bale gösterisi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncuları tarafından, dünyanın en çok beğenilen bale eserlerinden biri olan Zorba, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelendi.

Yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü Zorba adlı romanından sahneye uyarlanan, Mikis Theodorakis’in besteleri ile Lorca Massine’nin koreografisinin sahnelendiği gösteriye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle ve binlerce sanatsever katıldı.

15 bin kişilik Antik Batı Tiyatrosu'nu dolduran çok sayıda Denizlilerin izlediği 2 saat süren gösterinin koreografi asistanlığını Elisa Arnone, dekor ve oryantal kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Fuat Gök yaptı. Öte yandan konser öncesi Laodikya Antik Kenti'ne akın eden Denizlililer, rehberler eşliğinde antik kent hakkında bilgi aldı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tarihi kentle buluştu.