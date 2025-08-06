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        Haberler Kültür-Sanat 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Uyuyan Güzel temsiliyle devam etti

        22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Uyuyan Güzel temsiliyle devam etti

        Muğla'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Uyuyan Güzel temsili sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:01
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        Uyuyan Güzel Bodrum Bale Festivali'nde
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Uyuyan Güzel temsiliyle devam etti.

        DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen festivalde, Moskova Klasik Bale Tiyatrosu tarafından Uyuyan Güzel balesi, Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz müziğiyle hayat bulan eser, Charles Perrault'un klasik masalından uyarlandı.

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        Libretto ve koreografi, Rus klasik balesine modern bir soluk kazandıran Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilov tarafından hazırlandı.

        1950'li yıllarda Bolşoy Tiyatrosu'nda yıldızlaşan Kasatkina, eşi Vasilov ile sanat yönetmenliğini üstlendiği bu prestijli toplulukla klasik baleyi çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı sürdürüyor.

        Elizaveta Dvorkina'nın imzasını taşıyan masalsı dekor ve kostümler, Uyuyan Güzel'in büyülü dünyasını sahneye taşıyor.

        Eser, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak.

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        #22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
        #Uyuyan Güzel
        #dob
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