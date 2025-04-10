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        Haberler Bilgi Gündem 22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisanı da kapsıyor mu?

        22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili ne zaman başlıyor?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, gündemdeki yerini aldı. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel gün öncesinde, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle kamu kurumlarında ve okullarda çalışanlar, 22 Nisan'ın yarım gün mü yoksa tam gün çalışma düzeninde mi olacağını araştırıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:40
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla, tatil durumu da araştırılmaya başlandı. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan'a istinaden, 22 Nisan'ın resmi tatil olarak sayılıp sayılmadığı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? İşte, detaylar...

        • 2

          23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

        • 3

          22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olsa da 22 Nisan için herhangi bir tatil durumu söz konusu değildir. 22 Nisan Salı günü kamu ve sektör normal mesai saatlerinde hizmet verecek, okullar açık olacak.

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