23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla, tatil durumu da araştırılmaya başlandı. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan'a istinaden, 22 Nisan'ın resmi tatil olarak sayılıp sayılmadığı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi? İşte, detaylar...