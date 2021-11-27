İzmir Kısa Film Festivali'nin galasını Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı
İzmir'in en uzun soluklu sinema festivali olan İzmir Kısa Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki galayla başladı. 'Altın Kedi Ödülleri' için yarışacak filmlerin gösterildiği festivalin galası renkli görüntülere sahne oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nin katkılarıyla bu yıl 22'nci kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nin açılış töreni, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Özel seçkilerle beraber yaklaşık 350 filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluşturan 22'inci İzmir Kısa Film Festivali'ne bu yıl, 120 ülkeden 4 bin 500 film başvurdu. Film gösterimleri; 28 Kasım'a kadar Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin çevrim içi platformunda devam edecek. 'Altın Kedi Ödülleri' için ise yerli, yabancı, animasyon, deneysel ve belgesel kategorilerinde 42 film yarışacak.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı açılış törenine; ünlü oyuncular İrem Altuğ, İpek Türktan, Melis Billurkoç, festival direktörü Yusuf Saygı, festival jürisi ve festival filmlerinin yönetmenleri katıldı.
Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye olarak sanata ve sanatçıya verdikleri değeri anlattı. Sinema sanatının ve 22'inci İzmir Kısa Film Festivali'nin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Kılıç, sinema sektörünün gözde platolarından biri haline gelen Dumlupınar Mahallesi'ni şaha kaldıracak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Erhan Kılıç, "Bizim geçmişimiz sanatla dolu. Tüm sosyal yaşamın sanatın içinden çıkan değerlerle bütünleştiği ve ona göre şekillendiği bir Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Dumlupınar Mahallesi, Buca'nın tarihsel kimliğini yaşatan çok nadir yerlerden birisi. Dumlupınar Mahallemizi ilerleyen aşamada hak ettiği noktaya taşıyacağız. Burada çok daha fazla film çekeceksiniz. Çok daha fazla insana ulaşacaksınız" dedi.
Festival direktörü Yusuf Saygı ise görüşlerini şöyle dile getirdi; İzmir'de sinema sektörüne en çok sahip çıkan belediyenin Buca Belediyesi olduğunu vurgulayarak, "Buca Belediyesi'ne özellikle teşekkür etmek için buradayım. Çünkü aramızda uzun metrajını yapan arkadaşlarımız var. Buca Belediyesi'nden destek aldılar. Dumlupınar Mahallesi sinema sektörü için çok ön plana çıkan bir yer oldu. İzmir'de olan 5 - 6 etkinlik, festival var. Yarısından çoğunun merkezi Buca. Başkanımıza burada çok teşekkür ederim, sinemaya sahip çıktıkları ve destek oldukları için. Gerçekten bütün projeksiyonları buraya çevirdiler."
Konuşmaların ardından festivalin açılışı Can Merdan Doğan’ın yönetmenliğini yaptığı 'Stiletto' filminin gösterimiyle gerçekleşti. Evrim Ateşler ve Okeanos Orkestrası’nın şarkıları ise geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı.
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