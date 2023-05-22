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22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saat 21.30'da açıklanacak Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli olacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada üç gün noter huzurunda gerçekleşmektedir. İşte, 22 Mayıs 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 22.05.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan 22 Mayıs Çarşamba Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oluyor. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilişi yapılacak 22 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

22 MAYIS 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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